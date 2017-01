Un pressumpte cas de suborn esquitxa el Tribunal Constitucional

Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 17:40 h

El cas esquitxa al magistrat González-Trevijano

González-Trevijano, el magistrat del Tribunal Constitucional que l'any 2013 fou nomenat per Mariano Rajoy, estaria implicat en un cas de suborn que es va produir durant la seva etapa com a rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Segons es pot escoltar en un àudio publicat a ElDiario.es, l'actual magistrat va provar de subornar el seu rival a les eleccions a rector, David Ríos, perquè aquest li havia posat una demanda contenciosa administrativa pel fet de presentar-se per tercera vegada pel càrrec quan els estatuts recullen un màxim de dues presentacions.



En l'àudio, que fou enregistrat el novembre de l'any 2010, es pot escoltar com Javier Ramos, vicerrector en aquell moment i actualment candidat a rector, manté una conversa amb el professor de la URJC, Antonio Alonso on explica que "Don Pedro, la màxima autoritat" havia de sopar amb Rios per oferir-li un pacte, que inclouria suborn, a canvi de retirar la demanda per presentar-se per tercer cop. Durant la conversa es pot apreciar com Ramos diu al seu interlocutor sobre l'encàrrec de part de Trevijano cap a Ríos "tu em treus el contenciós perquè m'he presentat a la tercera reelecció com a rector i jo a canvi, què vols?, diners, professors, departaments, espais...". El mateix Ríos ha confirmat que la trobada ve tenir lloc, durant la qual va rebre l'oferta de "treure la demanda i dir què vola a canvi", però afirma que es va negar a entrar en el joc.

