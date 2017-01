Les clavegueres de l'Estat utilitzen el diari El País contra el procés

Synera Barcelona Barcelona

31 de gener de 2017, 17.34 h

Argguments, senyors, arguments. No exabrtes de boig.



Per exemple: quines aventatges té CAT per pertanyer a l'Estat espanyol, hm?



Penso, amb B. Franckin, que si un Estat no serveix als ciutadans que administra, no solament hi ha el deure de substutuir-lo, sinó l'obligació de fer-ho.



Au revoir!