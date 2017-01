Ryanair alerta que Colau podria acabar amb el turisme a Barcelona

Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 18:25 h

L'aerolínia ha anunciat quatre noves rutes des d'El Prat: Cracòvia, Luxemburg, Praga i Venècia

La política relacionada amb el turisme ja ha portat un maldecap a Ada Colau en l’última setmana, amb el comunicat conjunt de l’empresariat turístic de Barcelona criticant la manca de “compromís” del consistori amb el sector. En aquest sentit, la companyia aèria Ryanair s’ha sumat a les crítiques i afirma que la moratòria hotelera de l’executiu municipal podria fer canviar de destinació els turistes internacionals. Si això succeís en la literalitat de les paraules del responsable de la companyia, el turisme a la ciutat podria desaparèixer, cosa que tindria “efectes negatius” per l’economia barcelonina.

"Si limiteu el número d'hotels, els turistes escolliran una altra ciutat per anar"



El director general de màrqueting de Ryanair, Kevin Jacobs, ha dit que “Barcelona ho ha fet fantàsticament bé en termes de màrqueting” per atraure turistes, però “si limiteu el número d’hotels, el que passarà serà que tota la gent del Regne Unit o dels EUA escollirà una altra ciutat per anar, i això tindrà un impacte negatiu a l’economia local”. Segons ell, la moratòria hotelera pot portar un increment dels preus de l’allotjament, per això creu que “no és bona idea no permetre l’obertura de nous hotels” .



Quatre noves rutes de Ryanair des d'octubre de 2017: Cracòvia, Luxemburg, Praga i Venècia



Jacobs ha pronunciat aquestes paraules en la presentació de quatre noves rutes aèries de Ryanair des de Barcelona-El Prat: Cracòvia (dos vols setmanals), Luxemburg (quatre vols setmanals), Praga (un vol diari) i Venècia (nou vols setmanals), tots a partir de l’octubre d’aquest any. La companyia també estendrà els seus vols d’estiu a Brussel·les-Charleroi (un vol diari) i Nàpols (quatre vols setmanals) a la temporada d’hivern i oferirà més freqüències a Bolonya (nou vols setmanals), Budapest (un vol diari), Gran Canària (cinc vols setmanals), Eivissa (divuit vols setmanals), Màlaga (nou vols setmanals), Palma (quatre vols diaris), Sevilla (setze vols setmanals) i Tenerife (deu vols setmanals).



Ryanair diu que la seva activitat a l'aeroport d'El Prat aporta 5.300 llocs de feina



Amb aquesta planificació, Ryanair oferirà un total de 45 rutes des de l’aeroport de Barcelona-El Prat, amb 386 vols setmanals i preveu transportar 7,1 milions de passatgers aquest 2017, el que representaria un creixement del 10% interanual de la seva capacitat a la instal·lació pratenca. L’aerolínia defensa que aquesta activitat manté fins a 5.300 llocs de treball a l’aeroport de la capital catalana (entre directes, indirectes i induïts).

