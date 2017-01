Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 18:55 h

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que se sumaran a la iniciativa de Catalunya Sí Que Es Pot de demanar al Parlament que reprovi el coordinador general del PP a Catalunya, "el Donald Trump català", per les seves declaracions contra l'edil de Badalona (Barcelona) Fàtima Taleb (Guanyem Badalona en comú). JxSí estudia sumar-s'hi el fet que suposaria una majoria aplastant parlamentaria.

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha condemnat les declaracions "racistes i xenòfobes, discriminadores" del coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, arran de la denúncia pública de la regidora de l'ajuntament de Badalona Fatima Taleb. Vehí ha batejat Albiol com "el Donald Trump de Badalona" per haver impulsat campanyes "obertament racistes". Per tot plegat, la diputada de l'esquerra anticapitalista ha assegurat que se sumaran a la proposta de resolució que CSQP ha registrat per tal que el Parlament reprovi el dirigent popular: els anticapitalistes consideren que és "intolerable" que un diputat faci declaracions "xenòfobes" i les utilitzi per "desacreditar" la feina d'una regidora i d'un grup municipal.



En aquest context, Vehí ha traslladat el suport a Taleb i s'ha mostrat orgullosa de la seva feina. "És un exemple", ha dit en lamentar que el racisme i la xenofòbia estiguin "arrelats" a Catalunya.



JxSí s'hi pot afegir



El portaveu adjunt de JxSí al Parlament, Roger Torrent, ha criticat les declaracions "xenòfobes" del coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, sobre l'edil de Badalona (Barcelona), però ha dit que abans de recolzar la iniciativa de SíQueEsPot perquè la càmera el reprovi, volen estudiar-la.



Torrent ha dit que són declaracions que se sumen a les del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el secretari de comunicació del PP, Pablo Casado, que "disten molt de ser respectables i democràtiques. Acusen JxSí ia la majoria independentistes de actituds antidemocràtiques i xenòfobes, i es veu que qui té aquestes actituds són ells ", ha assegurat.

