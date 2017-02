Els bombers catalans, res a envejar als espanyols

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 05:00 h

Jané lloa els Bombers catalans com a "referència internacional" en la Cimera mundial de seguretat en incendis forestals

La casualitat ha volgut que el mateix dia que el conseller d'Interior, Jordi Jané, ha elogiat els Bombers de la Generalitat com a "referència internacional" hagi transcendit la notícia que el 60% dels aspirants a bomber de Burgos han estat eliminats de les proves preliminars en no superar uns mínims d'ortografia en un dictat. El cap en funcions del Parc de Bombers de la localitat espanyola ha qualificat el resultat com a 'lamentable'.

Reconeixement als bombers catalans



El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha elogiat els Bombers de la Generalitat com a "referència internacional" en la inauguració de la Cimera mundial de seguretat en incendis forestals, que reuneix aquest dimarts a Barcelona uns 300 experts i responsables dels serveis d'emergències, i ha subratllat que el suport del Govern en aquest cos "no només s'ha de concretar en paraules", sinó que "s'ha de materialitzar sempre en més recursos i més inversions". Jané ha recordat els cinc bombers que van morir en l'incendi d'Horta de Sant Joan el 2009 i ha assenyalat que aquella tragèdia "ens ha d'ajudar, a tots, a contribuir sempre en la seguretat del bomber". El conseller d'Interior ha demanat un aplaudiment a l'inici de la seva intervenció per homenatjar també els dos agents rurals assassinats per un caçador a Aspa (Segrià) el 21 de gener.



Una empresa vallesana exporta kits per a bombers que augmenten les possibilitats de sobreviure en atrapaments d'incendi



L'empresa de Vallgorguina (Vallès Oriental) Vallfirest exporta a diferents països un kit d'autoprotecció per a bombers que "augmenta exponencialment les possibilitats de sobreviure" en cas de quedar atrapat en un incendi, segons ha explicat el seu gerent, Javier Baena. Es tracta d'un equip que s'està donant a conèixer en el marc la Cimera mundial de seguretat en incendis forestals, que reuneix més de 300 experts a Barcelona aquest dimarts. El material consta d'un refugi ignífug, que assoleix les temperatures màximes 50 segons més tard que les seves predecessores, i un equip d'oxigen de tres minuts en una motxilla. "Els incendis del segle XXI són absolutament diferents, són molt ràpids i intensos, i necessitem eines i equips de protecció del segle XXI per combatre'ls", ha explicat el gerent de Vallfirest. L'equip fa dos anys que es comercialitza i s'ha exportat en països com Alemanya i Equador i també n'ha comprat el Ministeri de Defensa espanyol.



El 60% dels aspirants a bomber a Burgos, eliminat en la prova d'ortografia



Un total de 38 dels 62 aspirants a cobrir una de les vuit places del cos municipal de bombers convocades en lliure oposició per l'Ajuntament de Burgos va resultar eliminat del procés en no superar la prova d'ortografia, segons recull el ' diari de Burgos '. El cap en funcions del Parc de Bombers, Julio Estébanez, va qualificar el resultat qualificat com "lamentable" i ha assegurat que "es demanava un nivell d'ESO".

