La Plataforma per la Llengua demana a Mas, Ortega i Rigau que utilitzin el català en el seu injust judici

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 05:00 h

El seu president ho ha reclamat en el marc de la inauguració de la nova seu de l’entitat

ACN Barcelona .- El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha demanat que l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que a partir de la setmana que ve començaran el judici polític per haver impulsat el 9-N, “tinguin present d’actuar, en tot moment, en llengua catalana davant la justícia” i que “no se sentin cohibits ni pressionats per canviar de llengua”. Escuder ha recordat que l’any passat “només un 8,5% de les sentències” emeses a Catalunya van ser en català, quatre punts menys que l'any anterior i la meitat que el 2009, segons les xifres de l’entitat. Per això ha demanat als tres jutjats que “reivindiquin” els seus drets lingüístics durant aquest judici “injust”. Escuder ho ha dit durant la inauguració del nou local de la Plataforma per la Llengua, aquest dimarts a Barcelona.

El portaveu de l’entitat ha dit que “no es podria entendre que vagin a judici per defensar el país i que no ho continuïn fent en català”. El dret formal de parlar i usar el català està reconegut i és oficial, però “la realitat és que la justícia posa traves i reprodueix constantment pautes que discriminen el català o en desencoratgen l’ús”, ha assegurat el president de la Plataforma per la Llengua.També ha apuntat que això es deu a factors com la procedència forana del funcionariat, l’alta mobilitat d’aquest cos o el fet que saber català per exercir de jutge a Catalunya sigui un mèrit i no un requisit. Tot plegat fa que “la llengua d’ús en els procediments judicials sigui, majoritàriament, el castellà i això dificulta l’ús del català”.La Plataforma per la Llengua s’ha adherit a la mobilització que han convocat les entitats sobiranistes (Òmnium, ANC, AMI i ACM) el proper dilluns 6 de febrer, quan comença el judici contra Mas, Ortega i Rigau, i ha animat els seus socis a participar a la concentració en suport dels encausats del 9-N.Pel que fa a la nova seu de la Plataforma per la Llengua, es troba al carrer Sant Honorat número 7 de Barcelona i està llogat a la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un pis de prop de 300 metres quadrats des d’on l’entitat vol ampliar la seva feina en defensa dels catalanoparlants.A la inauguració de l’espai hi han assistit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la consellera de la Presidència, Neus Munté, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, el diputat adjunt de Presidència de la Diputació de Barcelona, Jaume Ciurana, l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, entre d’altres personalitats.