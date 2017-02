L’operatiu perquè la Generalitat cobri tots els impostos estarà a punt l’1 de juliol

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 08:25 h

El secretari d'Hisenda afirma que les dades fiscals dels catalans que té ara el Govern són suficients

Catalunya està a punt de tenir llesta una de les estructures d’estat clau: el sistema informàtic de la hisenda pròpia, que ha de fer possible que la Generalitat cobri la totalitat dels impostos propis d’un Estat. Ho ha explicat el secretari d’Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, a RAC1 aquest matí. L’operatiu, batejat sistema Espriu, s’activarà l’1 de juliol i la conselleria d’Economia té previst que en un primer moment només es faci servir pels impostos pels quals la Generalitat ara té competències. Amb tot, Salvadó assegura que el nou mecanisme, a diferència de l’anterior, tindrà capacitat per assumir els grans impostos.

"El nou sistema informàtic està dissenyat per a qualsevol tipus d'impost"



“A diferència del [sistema] Gaudí, l’Espriu ja està dissenyat per a impostos periòdics, de grans censos de contribuents, i per tant ja és un sistema informàtic que està dissenyat per a qualsevol tipus d’impost”, ha explicat el secretari d’Hisenda a RAC1. L’1 de juliol s’engegarà l’operatiu amb els impostos nous que s’han inclòs als pressupostos de 2017, com ara el de begudes ensucrades, el de grans superfícies o el d’actius no productius. El sistema Espriu es va encarregar a l’empresa IBM el març passat amb un pressupost d’1,3 milions d’euros.



Les dades fiscals que la Generalitat té ara són suficients



També a RAC1, Salvadó ha confirmat les paraules d’Oriol Junqueras aquesta setmana: l’Agència Tributària Catalana no té les dades fiscals dels catalans de la hisenda espanyola, però és que no la necessiten, ja que amb les dades que tenen ara gràcies a les competències de la Generalitat en aquest sentit és suficient. Així, ha explicat que la base de dades per cobrar gravàmens com l’IVA o l’IRPF es construirà a partir de les declaracions de les empreses quan, després del referèndum, assumeixin la independència i comencin a pagar a la hisenda catalana.

