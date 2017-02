L’ala dura de la CUP usa la violència contra un conseller per promocionar una manifestació

Puigdemont: "Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable" Els dos controvertits cartells ja s’han fet virals i han despertat indignació d’alguns usuaris a les xarxes socials, com ara el president de la Generalitat, Carles Puigdemont: “Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d’aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar”. La portaveu del govern de la Generalitat, Neus Munté, també ha condemnat els cartells: “Cap banalització de la violència! Sento vergonya i indignació amb el cartell d’Endavant OSAN. Així no”.

L’organització propera a la CUP Endavant-OSAN ha cridat a una manifestació per defensar la sanitat pública amb dos cartells que usen la violència. L’entitat de la qual Anna Gabriel forma part ha convocat una marxa al Parc Taulí de Sabadell per demà amb imatges de dones clavant una bufetada i un cop de puny al conseller de Sanitat, Toni Comín. El lema de la mobilització és diàfan: “Prou humiliacions a la sanitat pública. Plantem-los cara!”.

