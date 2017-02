Deriva xenòfoba del Govern Espanyol davant el referèndum català

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 10:35 h

Sáenz de Santamaría acusa els independentistes d'utilitzar un discurs "absolutista" i vulnerar "els drets individuals" i avala els insults del seu portaveu, Pablo Casado, a pregunta de Joan Tardà

ACN Madrid .- La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusat aquest dimecres els partits independentistes d'utilitzar un discurs "absolutista" i de situar el dret a decidir per sobre "els drets individuals de les persones, la llibertat de pensament i el dret a la seva intimitat". Ho ha fet en el transcurs de la sessió de control del Congrés dels Diputats i en resposta a una pregunta del portaveu d'ERC, Joan Tardà, que ha insistit en demanar a l'executiu espanyol que s'avingui a negociar els termes del referèndum però l'ha advertit que el procés es troba ja en un "escenari nou". Tardà l'ha emplaçat a desautoritzar les manifestacions del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, que va titllar de "xenòfobes" i "totalitàries" les pràctiques del Govern, però Sáenz de Santamaría li ha respost recordant-li el to de Gabriel Rufián.

El portaveu d'ERC ha recordat que aquesta tarda el Pacte Nacional pel Referèndum presentarà un manifest dirigit a la societat espanyola on s'explicita "la voluntat ferma del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur mitjançant un referèndum a ser possible convocat amb l'acord del govern espanyol".Al seu segon torn de paraula, Tardà ha apuntat que el Govern i les forces independentistes "insistirem en reclamar negociació, diàleg i acords, perquè és la obligació de tot demòcrata i seria beneficiós per a les dues bandes", i perquè "el dret a decidir correspon als catalans del sí i del no"."Estem disposats a negociar-ho tot, però han de saber que estem en un escenari nou on ja tot depèn de nosaltres", ha dit Tardà, que ha recordat que existeix una majoria parlamentària, estabilitat al Govern i consens social, perquè "el 80% dels ciutadans de Catalunya volen votar".El portaveu d'ERC ha tancat la seva intervenció demanant "per favor" a Sáenz de Santamaría que "desautoritzi el senyor Casado" per les seves afirmacions, perquè "s'ha denigrat a ell mateix i al PP afirmant que el govern democràtic de Catalunya és xenòfob"."Vol que tots fem un curs d'urbanitat parlamentària amb el senyor Rufián?", ha preguntat.En aquest marc, la vicepresidenta ha acusat ERC i les forces independentistes de tendir a "confondre Catalunya amb l'independentisme". "Diuen sumant a tots que Catalunya som nosaltres, al més pur estil absolutista", ha sentenciat."Jo puc parlar en nom del govern i vostè en nom d'ERC, tot i que veient com li van les coses als seus senadors, són més útils al procés quan callen que quan parlen".Sáenz de Santamaría ha insistit també que el que pretenen ñes forces independentistes "és il·legal" i ha assegurat que "el jutge que ha sentenciat aquesta il·legalitat no és altre que el jutge Vidal".Per aquest motiu ha acusat els independentistes de situar "el dret a decidir" per sobre "dels drets fonamentals de les persones, la llibertat de pensament i el dret a la seva intimitat"."Qui ha dit que això és il·legal ha estat el pare del que diuen que és la Constitució Catalana", ha dit, i "el que no es pot permetre és que alguns es vantin que els ciutadans poden ser vigilats, els jutges classificats i els funcionaris qualificats segons si es prenen un dia lliure o no per donar suport al senyor Mas", perquè "això ni és consens social ni és democràcia".Per últim, Sáenz de Santamaría ha retret a ERC que hagi "elegit com a interlocutor" la CUP, quan "aquí té el govern i altres molts grups que tenen com a interlocutor la societat catalana fonamentada en els drets, que respecta els drets fonamentals, oberta i moderada, que treballa per l'estabilitat, l'entesa i el respecte als drets de les persones". "Pensi en tot això abans de parlar de qui no té representació i per qui no té representació", ha conclòs.