La clatellada de Puigdemont a la “propaganda” espanyola davant cònsols de 60 països

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 12:00 h

El president de la Generalitat rebat les "informacions interessades" amb dades i explica el referèndum

29 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Carles Puigdemont no ha desaprofitat l’oportunitat de criticar implícitament el biaix de les informacions “interessades” que el govern espanyol difon a l’exterior sobre Catalunya en una recepció amb representants consulars a Barcelona provinents d’una seixantena de països d’arreu del món, segons fonts de la Generalitat. El president de la Generalitat ha titllat de “propaganda” allò que l’executiu de Rajoy diu sobre el país, en concret sobre l’economia i el potencial del Principat a nivell internacional, i ha donat la versió del seu govern amb dades concretes.

Puigdemont, en un moment de la seva intervenció davant la seixantena de representants consulars © Eduard Fernández Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes barcelona, cònsols, cos consular, economia, generalitat, pib, puigdemont

Puigdemont, als cònsols: "Segurament a vostès els arriben informacions interessades"



Durant el seu discurs davant del cos consular a Barcelona, Puigdemont ha dit: “El 2016, després d’una crisi galopant i molta, molta propaganda en el sentit contrari, [Catalunya] ha liderat la creació d’ocupació a tot l’Estat espanyol amb més de 100.000 nous llocs de feina”. El president de la Generalitat, però, no s’ha quedat aquí, sinó que també ha afirmat: “Segurament a vostès els arriben informacions interessades que van en la línia contrària, [però] el 2016 Catalunya ha liderat la creació d’empreses a l’Estat espanyol, amb un increment del 22% en una zona que té el 16% de la població”.



Dades per rebatre el discurs del retrocés econòmic català arran del procés



A més, ha explicat que Catalunya està reconeguda com el territori més atractiu per a investir del sud d’Europa el 2016 i el 2017 i que és la regió que concentra “més de la meitat dels ajuts del Consell Europeu de Recerca”. També ha fet esment al creixement del PIB més ràpid que al conjunt de l'Estat i al potencial turístic de Barcelona (que aplega el 25% del total de visitants a l'Estat), a banda de recordar que la ciutat comtal "és la segona ciutat del món en número de professionals que assisteixen a congressos i la cinquena" a organitzar-ne. Són només algunes xifres que Puigdemont ha fet servir per rebatre el discurs d'alguns sectors unionistes sobre el suposat retrocés econòmic català arran del procés.



Romeva anima als cònsols a difondre les intencions del Govern de fer un referèndum



Puigdemont tampoc ha oblidat de fer esment a la voluntat de “convertir-nos en un estat independent” del Govern per poder reforçar la internacionalització del país, tenint en compte l’intent de l’Estat de “tancar-nos en les nostres fronteres”. Així, ha indicat que l’executiu vol convocar un referèndum pactat amb Madrid, però que si no és possible, se’n celebrarà un igualment com a molt el setembre vinent “malgrat les amenaces”. En la mateixa línia, el conseller d’Exteriors ha intervingut per “animar” el cos consolar a explicar els plans del plebiscit als seus respectius països.

Notícies relacionades