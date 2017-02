Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 14:30 h

L'organització radical creu que els anticapitalistes han cedit al “xantatge” del Govern

ACN Barcelona .- Endavant (OSAN), organització que forma part de la CUP-CC, ha lamentat que el passat dissabte el consell polític decidís facilitar l’aprovació dels pressupostos del 2017. A través d’un comunicat publicat a la seva pàgina web, l’organització a la qual formen part entre d’altres la portaveu Anna Gabriel, es mostra preocupada pel fet que la “dinàmica de xantatge permanent i de l’ús dels anhels d’autodeterminació per sustentar el règim autonomista s’hagi acabat imposant”. En aquest sentit, defensen que l’eina de la CUP com a instrument per plantar cara al sistema polític ha quedat “tocada” i auguren que el ‘sí’ als pressupostos “contrau” la base social independentista per l’esquerra.

En el comunicat, Endavant explica els arguments que els van portar a votar en contra dels pressupostos el passat dissabte. Consideren que són uns comptes “antisocials, liberals i continuistes” que ni tan sols exploren els límits de l’actual sistema autonòmic. Endavant carrega contra el Govern per haver utilitzat el referèndum com un instrument per a un “nou xantatge” per “continuar alimentant els privilegis i les prebendes de l’autonomisme, les polítiques antisocials i d’austeritat”. En aquest context, conclou que supeditar el referèndum al manteniment dels “privilegis de l’autonomisme” és “atacar el referèndum i, sobretot, les possibilitats de guanyar-lo”.





Endavant no retirarà els cartells on bufetegen Comín



La portaveu d’Endavant (OSAN), Isabel Vallet, ha assegurat que l’organització que forma part de la CUP no retirarà el polèmic cartell en què es veu una infermera agredint el conseller de Salut, Toni Comín, per cridar a una manifestació sobre la situació d’urgències al Parc Taulí de Sabadell. En una entrevista a Rac 1, l’exdiputada del Parlament ha acusat l’executiu català de “banalitzar la violència” per reaccionar furibundament ara pel cartell i no haver-ho fet davant el “col·lapse” d’urgències i la situació personal “molt denigrant” dels pacients. En aquest sentit, també ha qualificat l’actitud del Govern de “bastant hipòcrita”. Vallet ha assegurat que la seva organització no retirarà el cartell i ha argumentat que buscava “trencar la normalitat” i denunciar la “humiliació” a la sanitat després d’anys de retallades i privatitzacions.



Les inferemeres se'n desmarquen totalement



El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha lamentat que en el cartell d'Endavant per convocar una protesta dels treballadors al Parc Taulí s'identifiqui la dona que pega el conseller de Salut, Toni Comín, amb aquest col·lectiu sanitari i ha assegurat que "sempre" han rebutjat "qualsevol tipus de violència, sigui oral, escrita o a través de cartells dibuixats", segons ha comentat la vicepresidenta de l'entitat, Glòria Jódar en declaracions a l'ACN. Jódar s'ha preguntat per què una dona amb bata blanca s'ha hagut de relacionar amb una infermera i ha assegurat que el col·legi està treballant amb el Departament de Salut per millorar aspectes relacionats amb l'atenció a urgències, atenció primària i plantes hospitalàries a través d'una actitud "dialogant, positiva i d'apropament" malgrat que "en moltes ocasions amb discrepàncies". Endavant critica que la CUP hagi assumit el "xantatge" del Govern i considera que l'eina de la CUP ha quedat tocada perquè el seu objectiu era "fer possible l'exercici del dret a l'autodeterminació i alhora plantar cara a un sistema polític corrupte i construir una alternativa perquè els treballadors tinguin una vida que valgui la pena viure".

