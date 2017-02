‘Networking’ amb cancelleries d’arreu del món pel procés

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 12:45 h

El govern català reuneix al Palau de la Generalitat els representants consulars a Barcelona dels principals països del món

Guifré Jordan (@enGuifre) / Eduard Fernández (@eduard_bcn) – Corbates, bones maneres i pins a les solapes amb banderes i escuts de tots colors. El solemne Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat s’ha omplert aquest matí amb una seixantena de cònsols d’arreu del món, convocats a la tradicional trobada del Govern amb els cossos diplomàtics establerts al Principat.

Més enllà de l’ambient distès i les salutacions entre membres veterans del cos consular, alguns dels convidats esperaven avui noves revelacions sobre el procés d’independència. “Altres anys es celebrava un dinar, si ens convoquen a aquesta hora potser vol dir que es farà algun anunci sobre el referèndum”, apuntava un dels cònsols.



El discurs del conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, i del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però, s’han cenyit al missatge de voluntat democràtica transmès els últims mesos per part del Govern. Els dos dirigents s’han adreçat al públic combinant el català i el castellà.



Brasil, Regne Unit o la Xina, entre els assistents



Qualsevol anunci sobre una possible data de celebració del referèndum, o d’altres aspectes sobre el procés, poden haver quedat relegats a la posterior copa de cava i a les converses en petit comitè amb els representants diplomàtics, lluny de l’atenció de les càmeres dels periodistes. Després del discurs, Puigdemont ha tingut l’oportunitat d’intercanviar unes paraules amb representants consulars de països assistents com Suïssa, Mèxic, Brasil, Regne Unit, la Xina, Israel o Japó.



Un paper ‘neutral’



Però quina és la repercussió que pot tenir aquest esdeveniment a l’estranger? Un diplomàtic europeu comentava a directe!cat i Més Economia que juguen un paper “neutral”, ja que senzillament s’encarreguen de recollir aquesta informació per comunicar-la al seu govern.



Un altre dels assistents, fill d’un català que havia viscut a l’exili, admetia la simpatia del seu país cap a la causa catalana. Tot i això, el mateix representant demanava que, per aconseguir la independència, és necessària una àmplia majoria a les urnes, i s’ha aventurat fins i tot a demanar que “tres quartes parts” de l’electorat haurien d’estar d’acord amb el ‘sí’.



A més, apuntava a la dificultat per aconseguir tirar endavant un procés independentista amb suport de la dreta i l’esquerra del país. “El problema sempre seran les diferents concepcions del sistema, i mai s’acabaran posant d’acord, ja ho veureu”, reblava. Acabat l’acte, l’expectativa del Govern català és que els cossos diplomàtics facin arribar el seu missatge a executius d’arreu del món.

