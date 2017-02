Enèsim intent per mobilitzar unionistes de SCC després d'un historial de fracassos

Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 19:50 h

L'entitat constitucionalista fa servir de ganxo que "el govern de la Generalitat està posant en perill la democràcia a Catalunya"

Guifré Jordan @enGuifre - Societat Civil Catalana torna a convocar una manifestació amb l’esperança de poder-se equiparar a les multitudinàries marxes de les entitats sobiranistes en les últimes Diades. L’entitat unionista ho intentarà de nou el dia 26 de febrer després de múltiples fracassos i, com a ganxo, ha instat a la mobilització amb arguments apocalíptics: “El govern de la Generalitat i les forces que li donen suport estan posant en perill la democràcia a Catalunya”. Són paraules del secretari de l’entitat, José Domingo, que ha titllat la situació al Principat d’“especialment greu”.

La "majoria silenciosa" del dia de la Constitució de 2016 van ser 100 persones



Els precedents de marxes de l’organització no són esperançadors si pretenen arribar als nivells de la cadena humana o la V independentista de 2013 i 2014. Per exemple, el 6 de desembre passat van convocar la “majoria silenciosa” per ‘celebrar la Constitució’ a Badalona. La “majoria silenciosa”, però, van resultar ser un centenar de persones. Dos mesos abans, en motiu del 12 d’octubre, l’entitat va suspendre una altra concentració oficialment per amenaça de pluja i, uns dies més tard, la van celebrar amb la presència només de 1.400 persones segons Guàrdia Urbana. Amb tot, RTVE va xifrar l’assistència en “1 milió de persones”.



La manifestació independentista més gran ha sumat 1,8 milions de persones; la més massiva unionista, 38.000



La manifestació més exitosa de l’entitat es va dur a terme el 12 d’octubre de 2014, quan tot just 38.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– van acudir a la crida unionista a plaça Catalunya. L’any següent, però, Societat Civil Catalana no es va veure amb cor de repetir la ‘gesta’ i va optar per celebrar la Hispanitat en una acte al Teatre Poliorama sis dies després de la data assenyalada. El primer acte ‘de gran format’ de l’organització es va celebrar durant la Diada de 2014, quan 7.000 persones –a tot estirar– es van reunir a Tarragona, mentre que l’avinguda Diagonal i la Gran Via s’omplien amb 1,8 milions d’independentistes, segons Guàrdia Urbana.

