Rajoy i Millo es neguen a acceptar la realitat sobre el referèndum

Ambdós insisteixen que "no es celebrarà"

L'unionisme s'ha quedat sense argumentació i no deixa de repetir una vegada i una altra que "el referèndum no se celebrarà" negant la realitat i la determinació del govern català per a convidar-lo. El discurs, a més, és buit de contingut perquè tal vegada no expliquen com el detindrien si arribés el moment. El discurs de la negació denota nervis i por a l'altra banda de l'Ebre.

El govern espanyol endureix el to



El govern espanyol ha deixat enrere el tarannà conciliador del que s'ha anomenat 'operació diàleg' i ha elevat significativament el to aquest dimecres contra el procés independentista i els seus màxims dirigents. Fonts del PP apunten –tal com ha avançat TV3- que no tenen previst que la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tingui lloc a curt termini, en el que s'interpreta que podria situar la trobada més enllà del Congrés que el PP celebra els dies 10, 11 i 12 de febrer. El mateix Rajoy ha explicat aquest dimecres als passadissos del Congrés que la relació amb els dirigent catalans és "complicada", mentre que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha qualificat d'"absolutista" el relat dels partits independentistes, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, no descarta ja mesures contundents.



Millo diu que insistir en el referèndum és "fer perdre el temps" perquè no se celebrarà



El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dimecres que insistir en un referèndum sobre la independència de Catalunya és "fer perdre el temps" perquè no se celebrarà. Ho ha dit en declaracions als mitjans durant una reunió a Girona amb l'alcaldessa del municipi, Marta Madrenas, on ha destacat que el referèndum és una cortina de fum del Govern per "desviar l'atenció d'aspectes fonamentals de la vida dels catalans".