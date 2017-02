Última actualització Dimecres, 1 de febrer de 2017 18:00 h

Demana “no supeditar” el referèndum “a un calendari o un altre”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat “no supeditar” el referèndum “a un calendari o un altre” i ha reclamat a tots els integrants que “s’ho prenguin seriosament”. En declaracions a la seva arribada al Parlament per participar de la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, Colau ha reivindicat que l’important no ha de ser comprometre’s en una data sinó “a fer tot el possible més enllà de les discrepàncies polítiques per fer que el referèndum es pugui realitzar”. L’alcaldessa ha criticat aquells integrants del pacte que fora d’aquest diuen “que és un espai ingenu” o que la consulta que plantegen, pactada amb l’Estat, és “irrealitzable”. L’alcaldessa portarà el manifest que surti de la reunió a l’Ajuntament de Barcelona.

No aporta ni debat res, només escolta



Colau ha assistir a la trobada “bàsicament a escoltar” i que portarà el manifest o els acords que puguin sortir de la trobada a l’Ajuntament de Barcelona per tal que allà “es valori”. Per això, ha dit que com a alcaldessa no es podia comprometre “a signar res” sinó que es limitaria a donar trasllat a la institució. A títol personal, ha reiterat la seva defensa per un referèndum “efectiu, amb garanties, reconegut per la població, l’Estat i l’àmbit internacional” i ha valorat que la proposta de manifest en principi així ho recull i per això li ha semblat “raonable”.

Colau creu que el pacte no és utòpic



L’alcaldessa ha reivindicat que si finalment el Pacte Nacional pel Referèndum consensua un manifest i el tira endavant, tothom se’l cregui. “No seria útil que hi hagi membres dins del pacte que fora diguin que és un espai ingenu, que no servirà, que el que planteja és irrealitzable”, ha declarat, en al·lusió a aquells que neguen que una consulta pactada amb l’Estat sigui possible. Per això, ha demanat que tothom es cregui que el referèndum que proposen “es pot fer”.

