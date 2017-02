Arrimadas insinua que podria estar al costat de precintar col·legis

Última actualització Dijous, 2 de febrer de 2017 09:55 h

La cap de l'oposició al Parlament creu que el govern de la Generalitat en el fons no vol tirar endavant el referèndum

Inés Arrimadas ha defugit una i una altra vegada dir amb nitidesa quin serà el posicionament de Ciudadanos en cas que el govern espanyol executi les mesures coercitives que ahir van sortir a la llum, com ara precintar col·legis o prendre la conselleria d’Ensenyament –cosa que implicaria activar l’article 155–. No obstant això, preguntada repetidament en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio per la disjuntiva entre el referèndum i estar al costat del govern espanyol, “nosaltres sempre estarem al costat del sentit comú; en democràcia, tornar a fer un 9N fora de la legalitat, perquè no podran fer una cosa diferent... No avancem escenaris”.

La cap de l'oposició fuig d'estudi



Tot i que no ha descartat estar al costat de precintar col·legis, ha fugit d’estudi quan se li ha demanat amb concreció quin serà el seu posicionament: “No sabem de quines mesures coercitives estem parlant, què farà el govern de la Generalitat? Enviarà mails a directors de centre per fer servir els centres públics una altra vegada?”. Sobre si li agradaria veure col·legis amb l’accés barrat, ha dit que “no, però tampoc vull veure presidents de la Generalitat que se saltin les lleis i que es pensin que estan per sobre de la justícia”.



Arrimadas: "El govern català no vol fer el referèndum"



En aquest sentit, ha assegurat que l’executiu de Puigdemont en el fons no vol tirar endavanat el referèndum, perquè “no voldrà tornar a fer el mateix que el 9N” i reconèixer així que ha estat incapaç de fer el plebiscit promès. D’altra banda, Arrimadas ha explicat que en la reunió que va celebrar ahir amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar avenços en matèria de finançament, Rodalies o llei de la dependència, però ha admès que no ha arrencat calendaris concrets d’acció.



