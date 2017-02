Nou cop policial a CDC coincidint amb l’accelerada del procés

Última actualització Dijous, 2 de febrer de 2017 10:30 h

L'extinent d'alcalde de Barcelona, Antoni Vives, i l'antiga mà dreta d'Artur Mas, Francesc Sànchez, retinguts en relació al presumpte cas del 3%

29 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Nou cop policial contra ex-alts càrrecs de l’antiga Convergència. Segons el diari digital El Español i també Més Economia, la mà dreta d’Artur Mas en els últims mesos de CDC, Francesc Sànchez, estaria arrestat, així com també l’extinent d’alcalde de Barcelona, Antoni Vives i el president del Port de Barcelona i exsenador convergent Sixte Cambra. Amb tot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ho ha negat, i en qualsevol cas estarien retinguts als seus despatxos mentre es procedeix a escorcolls. Tot plegat, només quatre dies abans del judici d’Artur Mas –i la mobilització que comportarà–. També, enmig de l’accelerada de la intensitat del procés amb el ressò de les declaracions de Santi Vidal i el debat sobre la data del referèndum.

Les accions policials en moments clau del procés són una coincidència fortuïta o buscada?



Casualitat o causalitat? És el dilema que en diverses ocasions ha afrontat l’opinió pública catalana, com ara amb els dos escorcolls a la seu de Convergència de 2015, l’un coincidint amb el primer acte de la candidatura de Junts pel Sí un mes abans del 27S, i l’altre coincidint amb la constitució del primer Parlament independentista. A més, un dia després que la cambra ungís Carme Forcadell com a presidenta, la policia escorcollava el pis on viu el matrimoni Pujol Ferrusola.



Es preveu la detenció d'una vintena de persones



En el cas d’avui, la Guàrdia Civil registra a hores d’ara la seu de les empreses Infraestructures.cat, l’Autoritat Portuària de Barcelona i l’empresa pública Barcelona d’Infraestructures (BIMSA) en una operació contra el presumpte finançament irregular de l’antiga CDC. Segons han confirmat fonts properes a la investigació a ACN, es preveu la detenció d’una vintena de persones i uns 25 registres en total. En l’operació, s’investiga la licitació d’obra pública a altres empreses, que a canvi feien donacions a fundacions satèl·lit de l’antiga CDC i que presumptament servien per finançar el partit. L’operació, relacionada amb el ‘cas Petrum’, està dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 1 del Vendrell.

Notícies relacionades