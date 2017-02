El govern català deixa entreveure que té capacitat per driblar una precintada d’escoles

Última actualització Dijous, 2 de febrer de 2017 11:45 h

Neus Munté explica que el referèndum es podria celebrar a locals alternatius públics i que els Mossos sempre estaran a favor dels "drets i llibertats" dels catalans

Neus Munté ha mostrat una oposició frontal a les filtracions de la Moncloa que ahir apuntaven a una possible precintada d’escoles i una suspensió de les competències en Ensenyament a la Generalitat per desactivar el referèndum. En una entrevista a RAC1, la portaveu del govern català ha exigit “explicacions” per les “amenaces” de l’executiu de Rajoy, les quals no descarta i descriu com a mostra d’una “obsessió malaltissa”. Alhora, però, ha deixat entreveure que ni aquestes mesures coercitives podrien aturar la celebració d’un plebiscit.

El referèndum es podria celebrar en locals que no fossin col·legis



En aquest sentit, creu que parlar de tancar col·legis demostra “un desconeixement total i absolut”, perquè “els locals de caràcter públic són molts” i se'n podrien fer servir altres per posar les urnes. Una altra arma que preveu la Generalitat per driblar les mesures del govern espanyol podria ser recórrer a Europa. En aquest context, la portaveu ha dit que no descarta acabar recorrent a estaments judicials o polítics internacionals per demanar empara.



"Els Mossos estaran com sempre defensant els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya"



En un escenari d’intent de l’Estat d’impedir la votació per la via de la força, els Mossos també podrien jugar un paper per esquivar el veto, cosa que Munté ha insinuat: “Els Mossos estaran com sempre a favor de la legalitat i defensant els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya”, ha afirmat, sense concretar més. La consellera de Presidència ha volgut garantir , a més, que la policia catalana no haurà de patir.



