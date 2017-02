directe!cat tanca el 2016 amb el seu màxim històric de visites

agraeix la confiança dels lectors i avisa que aquest 2017, l'any que Catalunya ha d'esdevenir una República independent, el diari haurà de fer front a grans reptes per consolidar les bones xifres i créixer amb el periodisme sincer i combatiu que el caracteritza.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal