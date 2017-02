Última actualització Dijous, 2 de febrer de 2017 18:20 h

Els dirigents subratllen que el projecte que encapçalen "il·lusiona i treballa per una Catalunya millor"

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Quan falten només 4 dies pel judici a Artur Mas, la pressió judicial sobre Catalunya augmenta però encara no pica prou per a arronsar als sobiranistes. Si més no, això es desprèn de la primera reacció del PDeCAT a l'operació Pika desplegada aquest dijous per la Guàrdia Civil contra el presumpte finançament irregular de CDC.

Foto de família de set dels 12 membres de la candidatura de Marta Pascal i David Bonvehí Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes David Bonvehí, marta pascal, pdecat

Després d'un matí de silenci, la coordinadora general i el coordinador executiu del partit, Marta Pascal i David Bonvehí, han penjat aquest dijous a la tarda el mateix missatge a la xarxa social Twitter. En la piulada, subratllen que el PDeCAT és "un projecte que il·lusiona i treballa per una Catalunya millor". "No permetrem que cap insinuació l'embruti", afegeixen.



Per la seva part, el president de CDC, Jacint Borràs, ha atès els mitjans al matí per atribuir l'operatiu policial a la concentració prevista dilluns en suport a Artur Mas i la voluntat de l'Estat de "desprestigiar" el PDeCAT, el partit hereu de Convergència.