Pujol assegura que ERC “s’aprofita de la debilitat de Convergència”

També veu Junqueras de president de la Generalitat

ACN Barcelona .- L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol creu que l’actual vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, podria ser el pròxim president del Govern, tot i que hauria de buscar una aliança ja que “ell sol no ho podrà fer”. “Suposo que amb el PDeCAT, si el volen, perquè ara s’aprofiten molt de la feblesa de Convergència”, afirma Pujol en la gravació d’un àudio, en el transcurs d’una trobada amb un grup de joves, que publica ‘La Vanguardia’ digital.

L’expresident també pronostica que malgrat que “podria ser” que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també pogués ocupar la presidència de la Generalitat no ho veu “probable”. D’altra banda, Pujol confessa que li agradaria que l’expresident Artur Mas tornés a ser candidat però reconeix que el seu lideratge està “una mica tocat” i que quedaria “kaput definitivament” si és inhabilitat per la justícia.



D’altra banda, en la conversa Pujol també detalla com va acordar amb Mas que el primer es “quedaria amb tota la merda” arran dels diners que va admetre tenir a Andorra i que van implicar la seva sortida de Convergència i la retirada dels honors com a expresident de la Generalitat, però com també va demanar que no es renunciés a “l’obra feta”. Pujol també diu que la seva confessió va fer que es quedessin “traumatitzats” i que ara no li toca més que “aguantar” i “resistir”.

L’expresident de la Generalitat també opina que l’exconseller de la Presidència i actual portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, podria anar a la presó, tot i que pensa que els jutges “s’ho rumiaran” perquè tenen altres possibilitats “de fer mal”, en referència a la inhabilitació.

