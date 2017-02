Sixte Cambra explica per què l’escorcoll d’ahir va ser un xou mediàtic

Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 09:15 h

El president del Port de Barcelona diu que "estava assegut al seu despatx" abans que entrés la Guardia Civil quan va llegir a un diari que l'havien detingut

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha donat detalls per què es pot considerar que l’escorcoll d’ahir al seu despatx va ser un xou mediàtic. Després d’una operació policial a diverses localitzacions ahir que es va allargar tot el dia i amb el suposat finançament irregular de CDC com a motivació, Cambra ha explicat a El Món a RAC1 que es va assabentar de la seva detenció per diaris digitals. A més, creu que els agents es podrien haver estalviat la seva detenció per aconseguir la informació que buscaven.

El president de la infraestructura marítima barcelonina ha dit que una treballadora de l’empresa pública li va passar una informació d’un diari digital anunciant la seva detenció abans que tingués cap notícia de l’escorcoll. “Estava assegut al meu despatx”, ha dit, i tot seguit ha explicat que “al cap de 5-8 minuts va entrar un secretari judicial”, un fiscal i diversos agents de la Guàrdia Civil i el van informar de l’inici de la batuda. Una circumstància que ja s’ha donat en altres ocasions, com ara l’escorcoll a la seu de Convergència l’octubre de 2015.



A més, Cambra ha afirmat que la informació que buscava la missió policial sobre els expedients de dues obres de millora del Port es podria haver lliurat sense la detenció tècnica del seu president. Segons ell, “si hi ha algun lloc on no hi ha informació sobre aquests dos expedients és al meu despatx”. El màxim responsable de l’empresa portuària també ha lamentat que els agents de la Guardia Civil li han requisat el telèfon mòbil, l’ordinador portàtil i l’iPad.

