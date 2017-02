L’escorcoll pel presumpte 3% dispara les inscripcions per la manifestació del 6F

Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 13:05 h

Ja són més de 32.500 els inscrits per la marxa del proper dilluns al matí, i també estan previstos més de 120 autocars provinents de tot Catalunya

6 ( 4 vots ) Carregant Carregant



L’operació policial d’ahir en relació al presumpte finançament de Convergència ja ha tingut una conseqüència: el repunt en les inscripcions de la manifestació de dilluns en motiu del judici del 9N. Si fa 48 hores el nombre d’inscrits eren 25.000 i ahir a primera hora ja eren 28.000, en només un dia després de les primeres notícies sobre l’escorcoll la xifra ha crescut en 4.500 persones fins a les 32.500, segons RAC1.

Mobilització històrica per l'esdeveniment que la motiva i per l'hora i dia en què se celebrarà



A més, l’ANC ha explicat que s’han organitzat ja més de 120 autocars provinents de tot el Principat en una mobilització que es preveu històrica. No només per la circumstància que la motiva, un judici a un expresident de la Generalitat per haver posat urnes, sinó també perquè un dia laborable a primera hora del matí, el centre de Barcelona pot quedar per primera vegada col·lapsat de manifestants independentistes.



Els jutjats i la comitiva que els acompanyarà sortiran del Palau de la Generalitat



El president Carles Puigdemont té previst fer una compareixença a primera hora al Palau de la Generalitat i després tota la comitiva que inclourà Mas, Ortega i Rigau caminaran des d’aquell punt fins a la seu del TSJC, el passeig Lluís Companys. Quan hagin entrat, els presidents de les diverses entitats sobiranistes que organitzen la mobilització (ANC, Òmnium, AMI i ACM) faran una atenció als mitjans de comunicació.

Notícies relacionades