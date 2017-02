Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 12:35 h

Ni els Mossos ni la Guardia Civil poden aturar dos milions de catalans

3 ( 5 vots ) Carregant Carregant



L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, acompanyat de les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, ha visitat avui El Matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. Mas ha estat clar quan ha parlat sobre la judicialització de l'Estat per frenar el procés: "la societat catalana no es quedarà a casa si l'estat decideix fer certes coses; no tindran un país mesell."

En aquest, Artur Mas a apel·lat a l'èpica dels catalans: "ni els Mossos ni la Guardia Civil poden aturar dos milions de catalans". Els convidats, tots ja retirats de la primera línia política, han coincidit en titllar les accions judicials de l'Estat com un abús de poder: "davant d'un estat que ens intimida i que utilitza la guerra bruta; hem de demostrar la nostra força col·lectiva".

L'expresident ha donat la seva visió sobre el que passarà dilluns: "serem jutjats per tenir un mandat parlamentari que ens demanava que poséssim les urnes" i ha recordat el tarannà democràtic del país i la seva gent: "nosaltres quan se'ns crida a un tribunal hi anem i ens expliquem.I ho farem tantes vegades com sigui necessari". També hi ha hagut espai, fins i tot, per a la ironia: "Si el premi Nobel es donés als països; Catalunya seria una bona candidata."

Sobre el cas Pika

Artur Mas s'ha mostrat indignat amb les detencions i escorcolls d'ahir sobre el cas Pika: "una vegada més ens vam assabentar per la premsa de les investigacions". Així mateix, ha volgut recordar que "és veritat que hi ha empreses que feien donacions a la Fundació de CDC; no ens n'hem amagat mai, és normal" però que la investigació a CDC sembla que s'allargui de manera intencionada: "del cas Palau em queixo que set anys després, estem igual."

Notícies relacionades