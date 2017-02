[Vídeo] L'audiència castiga el concurs de TV3 que pregunta sobre Colau, Felip VI o GH

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 05:00 h

Després d'un mes en antena el programa no aconsegueix ser líder

El concurs 'Tot o res' era una de les grans apostes per aquest nou any de TV3 però no ha superat les expectatives creades. Amb un inici prometedor amb xifres al voltant del 10% de share, ha anat perdent audiència. Aquesta última setmana ha estat la pitjor amb xifres per sota del 5% de share. Malgrat que amb 19 dies d'emissió superaria el seu predecessor amb un 0,3% més que 'El Gran Dictat', la tendència és clarament a la baixa. Cal tenir en compte, a més, que el de programa presentat per Òscar Dalmau, en els seus inicis i també quan va canviar del cap de setmana entre setmana o quan va passar als vespres, treia molts millors resultats amb un format que va tardar molt més a cremar-se.

directe!cat, les mancances del programa que estarien causant les seves baixes dades d'audiència hi hauria la temàtica de les preguntes, el format del programa i la presentadora. Ares Teixidó "es limita a seguir el guió i queda molt fred" expliquen. També que li falta desimboltura i "omplir silencis" per donar més dinamisme al programa. Cal recordar que Teixidó va saltar a la fama després de participar en un Gran Hermano de Tele5. Els crítics comenten que el format del programa "falta que sigui més espontani i fresc". Un altre dels problemes són "les preguntes amb temes tipus "Gran Hermano" o "La casa reial espanyola" o "Ada Colau" que poden generar "rebuig al perfil de públic de TV3" Segons experts en comunicació consultats per, les mancances del programa que estarien causant les seves baixes dades d'audiència hi hauria la temàtica de les preguntes, el format del programa i la presentadora. Ares Teixidó "es limita a seguir el guió i queda molt fred" expliquen. També que li falta desimboltura i "omplir silencis" per donar més dinamisme al programa. Cal recordar que Teixidó va saltar a la fama després de participar en un Gran Hermano de Tele5. Els crítics comenten que el format del programa "falta que sigui més espontani i fresc". Un altre dels problemes són "les preguntes amb temes tipus "Gran Hermano" o "La casa reial espanyola" o "Ada Colau" que poden generar "rebuig al perfil de públic de TV3" tal i com es pot veure al vídeo.

Una setmana molt fluixa

Malgrat que s'estigui fent creure que 'Tot o res' millora 'El Gran Dictat', la tendència és preocupant. Fonts de TV3 afirmen que la mitjana de les 19 emissions és de 168 mil espectadors i 7.3% de quota de share. L'última etapa de 'El Gran Dictat' la mitjana va ser del 7%. Si ens fixem, però, en l'última setmana del 'Tot o res' ha estat especialment negativa pel programa de Teixidó amb resultats per sota del 5% de share.

Cal recordar, com va anunciar en primicia , que entre l'equip de guionistes s'hi troba Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya, que treballa des de casa a Reus i elabora algunes de les preguntes, una tasca per la qual no va transcendir el sou.