‘Financial Times’ explica que “a Madrid li pot sortir el tret per la culata” amb el judici del 9N

Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 11:00 h

El prestigiós diari britànic es fa ressò de les paraules d'Artur Mas, que creu que el 6F pot "estimular l'opinió pública" a favor de la independència

Guifré Jordan @enGuifre - Financial Times s’ha fet ressò de la gran mobilització del proper dilluns en motiu del judici del 9 i ha explicat que la jornada pot donar un impuls a l’independentisme. En concret, el prestigiós diari britànic ha dit en un article que l’esdeveniment “ofereix al moviment independentista català una oportunitat per estimular l’opinió pública”, basant-se en declaracions d’Artur Mas als mitjans de comunicació”. En aquest sentit, diu al subtítol de la peça que "a Madrid li pot sortir el tret per la culata" amb el judici del 9N

'Financial Times' es fa ressò del referèndum "vinculant" de Puigdemont



La publicació explica que Artur Mas també espera que la seva visita al TSJC “sigui alhora un crit de la multitud per la causa independentista” i es fa ressò d’unes declaracions de l’expresident: “Pel projecte [de crear un estat sobirà] això és positiu perquè mobilitza gent, mobilitza fins i tot gent que no està a favor de la independència”. Segons Financial Times, “Mas creu que la importància del seu judici s’estén més enllà del jutjat barceloní. A més, dóna com a context de la concentració tot el procés sobiranista i, en especial, les intencions de Carles Puigdemont, que “ha promès convocar un altre referèndum el setembre, però diu que aquesta vegada serà vinculant”.

