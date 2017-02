Montoro i Rafael Catalá preparen una nova onada d'accions contra el procés

Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 19:45 h

Hisenda i Justícia treballen per exercir més pressió

La batalla per fer front el procés es concentrarà en dos ministeris, hisenda i jutges comencen a articular les futures accions per frenar la convocatòria del referèndum. La solidesa del procés motivarà més accions judicials mentre que Montoro haurà de frenar, com sigui, la construcció d'una estructura d'Estat clau per a la República catalana: l'agència tributària catalana.

El Ministeri d'Hisenda ha fet sonar totes les alarmes, només l'any 2015 la hisenda catalana va recaptar 2.670 milions d'euros en les poques competències tributàries que disposa la Generalitat. Aquests milions, recaptats mitjançant Transmissions patrimonials, successions i donacions, Patrimoni, Joc i el nou impost en les begudes ensucrades, ha motivat que Montoro hagi pressionat perquè el ministeri es blindi encara més per evitar un canvi fiscal dels ciutadans catalans.

La nova plataforma amb la qual treballa la Generalitat per a l'agència tributària, e-Spriu, té uns 350 funcionaris i concentra els seus esforços per tenir un sistema òptim, eficaç i útil perquè el dia que es proclami la República el Govern comenci a recaptar els seus impostos. Hisenda, per la seva part, ha reforçat la seguretat de les seves dades amb una aplicació que es diu 'Controla', que, com el seu nom indica, controla tots els moviments que es desenvolupen al voltant dels contribuents. Una eina que blinda les dades de la Seguretat Social perquè la Generalitat no hi pugui tenir accés.

