Campanya del nacionalisme espanyol contra l'Instituto Cervantes per oferir cursos en català

Última actualització Diumenge, 5 de febrer de 2017 05:00 h

Malgrat que el nacionalisme espanyol sempre menysprea les llengües catalana, basca i gallega i fa bandera dels milions de castellanoparlants que hi ha al món, la realitat és que se sent molt vulnerable i intolerant. Només ha fet falta que l'Intituto Cervantes oferís la possibilitat de fer classes amb les llengües regionals perquè associacions com la del Círculo hagi preguntat a l'Instituto per quina raó ofereix aquestes classes si la seva funció és "promoure universalment l'ensenyament, l'estudi i l'ús del castellà".En un comunicat a la seva pàgina web , l'associació denuncia que "el castellà va pel camí de convertir-se en l'única llengua d'Espanya que no tindrà un institut propi per a la promoció i difusió de la seva llengua". El Círculo denuncia que tant el català com el basc i gallec tenen els seus instituts per promoure a l'exterior els estudis de les seves llengües, i reclama al Cervantes que només promocioni el castellà.