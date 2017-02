[Vídeo] #OperacióCúter contra els precintes espanyols

Última actualització Divendres, 3 de febrer de 2017 14:55 h

Triomfa un vídeo a la xarxa on un home anònim

Un vídeo està triomfant a la xarxa on es veu un home castellanoparlant que explica en què consisteix l'operació precinte i l'operació cúter. Primer embolica una caixa de cartró que hi diu "urna" i després amb un cúter talla el precinte i torna a obrir la caixa. directe!cat ja es va avançar fa uns dies en l'editorial que anava en la mateixa direcció.

Poques hores després de l'#OperacióPrecinte... surt l'#OperacióCúter! Mireu els passos bàsics per a defensar una democràcia! pic.twitter.com/1dCSopXyOo — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 3 de febrer de 2017

El vídeo ha corregut ràpidament per la xarxa i ha estat, fins i tot, compartit per la republicana Marta Rovira, Portaveu del Grup Parlamentari de Junts Pel Sí. La campanya neix després de filtrar-se que l'Estat té previst precintar els centres escolars públics per evitar la celebració d'un referèndum a Catalunya.