[Vídeo] Solé (ERC) envia un dard irònic al popular que va extorsionar contra l’acte de Brussel·les

González Pons (PP) va rebutjar ahir les "lleis injustes, que van en contra de la democràcia", en referència a Romania i oblidant l'extrapolació que se'n pot fer a l'Estat espanyol

Guifré Jordan @enGuifre – L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé no ha volgut desaprofitar una oportunitat d’enviar un dard al també membre de l’Eurocambra del PP Esteban González Pons en una trobada amb periodistes. Solé, que des de fa un mes substitueix Ernest Maragall al càrrec, ha tirat d’ironia contra el popular que va enviar una carta als més de 200 col·legues del mateix grup parlamentari per instar-los a no assistir a la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva la setmana passada a Brussel·les.

L'eurodiputat republicà, irònicament d'acord amb González Pons



En concret, Solé ha dit que “sense que serveixi de precedent, estic totalment d’acord amb el que va dir ahir González Pons sobre Romania, jo no ho hauria dit millor”. El portaveu del PP al Parlament Europeu es va referir a les controvertides mesures del govern romanès sobre corrupció que han desfermat manifestacions al país: “El problema no és si ens agraden o no les lleis que aprova el govern d’un estat membre, el problema és si aquestes lleis debiliten la qualitat d’una democràcia, la qualitat de la justícia, la qualitat de l’estat de dret”.



González Pons (PP): “A l’estat de dret, la llei no pot ser injusta, no pot ser un cavall de Troia contra la democràcia”



El dirigent popular encara va anar més enllà: “A l’estat de dret, la llei no pot ser injusta, no pot ser un cavall de Troia contra la democràcia”. Un discurs que el representant d’ERC ha recordat per posar de manifest, de manera implícita, l’aparent contradicció entre les paraules del PP sobre Romania i l’actitud envers la qüestió catalana. En aquesta línia, Jordi Solé ha dit que la carta de González Pons per extorsionar la resta de membres del PP europeu va tenir un “efecte limitat”.



"Molta gent deia que no havia vist mai 500 persones en un acte organitzat per eurodiputats"



A més, ha valorat positivament l’acte del Govern català a la capital belga perquè “molta gent deia que no ho havia vist mai” a l’Eurocambra, respecte a les “500 persones” aplegades per seguir l’acte. També ha explicat que a molts presents no procedents ni de Catalunya ni de la resta de l’Estat espanyol “els va sorprendre la claredat del discurs” dels tres protagonistes.



Solé (ERC): "La UE no està en condicions de generar més euroescepticisme deixant fora un territori que s'ha independitzat democràticament"



Sobre el possible reconeixement d’una Catalunya independent en el si dels 28, també s’ha mostrat optimista tot i que ha dit que el procés només es veurà legitimat si es demostra que la majoria de catalans volen un nou Estat via referèndum. Una vegada això succeeixi, “la UE no està en condicions de generar més euroescepticisme” deixant fora un territori que s’ha independitzat per via democràtica. Solé ha reblat dient que “ni a les companyies europees, mercats europeus o estats membres” els interessa una Catalunya fora de la UE i que “cada passa que fem endavant i cada gest de Madrid que no arriba” dóna més legitimitat al procés.

