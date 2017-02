342 periodistes acreditats seguiran el judici a Mas, Rigau i Ortega

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 10:45 h

Més de 70 mitjans cobriran la notícia i una desena d'estrangers

Europa i l'Estat estaran molt pendents del judici a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau per la consulta del 9N aquest dilluns 6 de febrer. Un total de 342 periodistes de 70 mitjans de comunicació, una desena d'estrangers, ja s'han acreditat per cobrir el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Màxima participació ciutadana

L'escorcoll pel presumpte 3% ha disparat les inscripcions per la manifestació del 6F i ja són més de 32.500 els inscrits per la marxa del pròxim dilluns al matí, i també estan previstos més de 120 autocars provinents de tot Catalunya. Segons ha informat el TSJC, el judici començarà el dilluns 6 de febrer a les 9 hores i es preveu que aquest mateix dia els tres polítics declarin com acusats per la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional.



Caminata fins el TSJC



Els tres acusats sortiran des de la Plaça Sant Jaume a peu i, pels carrers del gòtic, accediran al Passeig Lluís Companys. directe!cat us oferirà un directe via Periscope perquè pugueu seguir en viu tot el que estigui passant.

