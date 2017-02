Lluís Llach, contundent per dir què representa el judici del 6F

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 10:20 h

El diputat i cantautor creu que portar el 9N al TSJC és la confirmació que l'Estat declara Catalunya "un territori colonial"

Lluís Llach s’ha sumat a les mostres de suport als jutjats la setmana vinent per organitzar el 9N amb un comentari contundent a les xarxes. El diputat de Junts pel Sí ha expressat a Twitter què representa la cita de Mas, Ortega i Rigau el proper dilluns al TSJC: “Amb el judici del 6F, l’Estat espanyol ens declara oficialment territori colonial. És bo saber-ho, dir-ho i que el món ho sàpiga. Per això... Seguim!”.

Periodistes estrangers cobriran el 6F



El cantautor de Verges crida així a un ressò mundial del judici i de l’actitud de l’Estat espanyol, una circumstància que es podria donar ja que set mitjans de comunicació estrangers s’han acreditat per seguir les sessions al TSJC i, amb tota probabilitat, també hi haurà periodistes d’altres països cobrint la gran mobilització que es prepara pel 6F. A més, el prestigiós diari britànic Financial Times ja ha apuntat que amb el judici, a l’Estat “li pot sortir el tret per la culata” i pot arribar a tenir efectes no buscats, com podria ser un eixamplament de la majoria independentista.



Amb el judici 6-F,l'estat espanyol ens declara oficialment territori colonial.És bo saber-ho, dir-ho i q el món ho sàpiga. X això... seguim! — Lluís Llach (@lluis_llach) 4 de febrer de 2017

