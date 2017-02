Estirada d’orelles de l’exprimer ministre de Malta a l’Estat espanyol

Synera Barcelona Barcelona

5 de febrer de 2017, 13.09 h

Per una simple regla de tres, segons aquest paio:



El referėndum del Quebec haria d'haver estat votat per tots els canadencs



El d'Escòcia per tots els britànics



El de Gibraltar per tots els espanyols



El de Noruega, pels suecs.



Els dels Estats bàltics per tots els russos



I el de la Illa de Malta per tot el Regne d'Aragó.



És el més just, oi que si ex ministre de pacotilla?