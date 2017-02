Es dupliquen els inscrits a la manifestació del 6F des de l’inici de l’‘operació precinte’

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 13:35 h

Gairebé 40.000 persones i 157 autocars, confirmats per dilluns

Guifré Jordan @enGuifre - La Moncloa filtrava dimecres passat les intencions del govern Rajoy en una eventual convocatòria de referèndum a Catalunya: precintes als col·legis electorals i prendre la conselleria d’Ensenyament. En aquell moment, eren 20.000 les persones inscrites a la manifestació de suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel judici del 9N del proper dilluns. Tres dies més tard, i després també d’una operació policial contra Convergència amb sospites d’intencionalitat mediàtica –que també va provocar un repunt en les inscripcions–, la xifra s’ha duplicat: segons les entitats organitzadores, els registrats a la marxa ja ratllen els 40.000.

Més de 150 autocars de tot Catalunya es desplaçaran a Barcelona dilluns



L’ANC, Òmnium, l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis també expliquen que ja hi ha confirmats 157 autocars que acudiran a la cita procedents d’arreu de Catalunya. Ho han explicat en un acte de record del procés participatiu del 9N al col·legi La Salle Gràcia de Barcelona, escenari d’una de les fotos més conegudes de la consulta de 2014. Allà s’hi ha reunit alguns dels partits i entitats que van fer possible la votació que a partir de dilluns es jutjarà al TSJC.



PDeCAT, ERC, CUP, ICV, EUiA, DCat i BeC, presents a l'acte de record del 9N



Entre els presents a la cita d’avui hi havia Marta Pascal (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP), Joan Josep Nuet (EUiA), Carles Sala (Demòcrates), Jaume Asens (BCN en Comú), David Companyon (ICV), entre d’altres representants de partits polítics. També s’hi han sumat Joan Ignasi Elena i Carme Laura Gil, del Pacte Nacional pel Referèndum. Per part de la societat civil, s’hi ha afegit Joan Carles Gallego (CCOO), Camil Ros (UGT), Josep Carles Vicente (Unió de Pagesos), Carles Sastre (Intersindical), Ruben Wagensberg (Casa Nostra, Casa Vostra), Neus Mestre (Plataforma per la Llengua) i Jordi Gusi, de la Taula del Tercer Sector (ECAS).

