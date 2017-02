Albiol insisteix a vincular el procés amb l’època nazi de manera impune

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 15:15 h

Repassem l'historial del líder dels populars catalans barrejant independentisme i feixisme

Xavier García Albiol ha tornat a barrejar el procés independentista amb l’època nazi. Ho ha fet aquest migdia dient que amb la manifestació del proper dilluns en suport als jutjats pel 9N, el govern de la Generalitat pretén crear una “llista de Schindler” –en referència a la pel·lícula sobre l’empresari txec Oskar Schindler, que va salvar 1.200 jueus de l’Holocaust aixoplugant-los a la seva fàbrica– per saber quants funcionaris aniran a la cita del 6F i quants no es demanaran festa i no donaran així suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega.

"Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat"



“No tenim cap tipus de dubte que una de les voluntats del Govern és fer una llista, com ‘la llista de Schindler’, entre els que són bons i dolents, els que s’han de salvar i els que han de ser castigats per la seva traïció a la causa”, ha dit Albiol. El líder dels populars catalans ha afegit que “Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat, qualsevol nou disbarat supera al del dia anterior”. L’exalcalde de Badalona, però, no ha comentat que la marxa està organitzada per l’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM i no el Govern.



L'historial d'Albiol amb els comentaris relacionats amb el feixisme



La insistència d’Albiol de barrejar el procés sobiranista amb el feixista, de moment de manera impune, s’ha intensificat en els últims temps. El dijous de la setmana passada ja va dir que el 6F “ens recorda quan hi havia un dictador que venia a Barcelona i la policia política anava per les grans empreses per recomanar-los que els treballadors anessin a la Diagonal a rebre el dictador”. El 28 d’octubre passat va fer també una piulada expressant que TV3 “seria l’enveja de Joseph Goebbels [el ministre de propaganda de Hitler], societat malalta”. Un ‘tweet’ en la línia del de l’1 d’agost passat: “CDC, ERC i CUP poden aconseguir el que no va aconseguir Franco: posar en risc l'autonomia de Catalunya”.



Puigdemont i Munté, indignats



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha reaccionat a les declaracions de García Albiol, amb una piulada en què també subratlla la insistència de les referències al nazisme: “El crim més monstruós de la humanitat banalitzat un altre cop. És un insult a les víctimes fet per qui hauria de tenir més memòria i seny”. Una queixa que també ha fer evident la portaveu de l’executiu català: “Una vegada més, i en van moltes, el PP i els seus representants responen així, amb referències explícites al feixisme. Inadmissible!”.



Una vegada més, i en van moltes, el PP i els seus representants responen així, amb referències explícites al feixisme. Inadmissible! https://t.co/RzLcm7h5uT — Neus Munté (@neusmunte) 4 de febrer de 2017







El crim més monstruós de la humanitat banalitzat un altre cop. És un insult a les víctimes fet per qui hauria de tenir més memòria i seny. https://t.co/t7usZaT1z6 — Carles Puigdemont (@KRLS) 4 de febrer de 2017

