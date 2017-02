Jordi Graupera diu que Colau pot acabar encapçalant un partit “indistingible de Ciutadans”

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 16:10 h

Jordi Graupera alerta del risc que el nou partit dels comuns sigui "autoritari”

El periodista Jordi Graupera ha qüestionat l’ambigüitat del nou partit que prepara Ada Colau en la qüestió del referèndum sobre la independència. En un article d’opinió al Diari ARA, el també filòsof i professor universitari ha dit que “passi el que passi, si renuncies a la defensa d’aquest dret [el d’autodeterminació], t’obligaràs a convertir-te en un partit autoritari o que visqui dels efluvis de l’autoritat”. I ha continuat amb una comparació contundent: “Per aquest camí, Un País en Comú pot acabar sent indistingible, en el que és essencial, de Ciutadans”.

El tertulià diu que si els comuns apostessin de debò pel referèndum, podrien ser centrals en la política catalana durant una generació



Alhora, Graupera diu que si els comuns triessin apostar nítidament pel referèndum, podrien apropar-se a l’hegemonia de la política catalana: “La decisió contrària, en canvi, col·loca Colau al centre de la política catalana, i potser espanyola, durant una generació”. Segons el tertulià de RAC1, l’alcaldessa de Barcelona i el seu sector encara allargassen la seva ambigüitat sobre la qüestió “perquè pensen que se’n podrien sortir” sense haver de prendre una decisió al respecte.



Graupera creu que Colau continua amb l'ambigüitat per si el govern català va de farol



Explica que calculen que el govern català podria anar de farol i que en aquest supòsit, no veurien necessari posicionar-se: “Parteixen del supòsit que podria ser que tot fos comèdia, i que, per tant, més val tenir una comèdia pròpia que els permeti pescar en les aigües confuses de la farsa”. Jordi Graupera és una de les cares públiques que donen suport a la iniciativa apadrinada per Demòcrates de Catalunya per fer ja campanya pel Sí a la independència donant per fet el referèndum.

