Iceta sobre el 6F: «Amb mi que no hi comptin. No em jutgen pas»

Última actualització Dissabte, 4 de febrer de 2017 20:45 h

La deriva del líder socialista cada dia més preocupant, per preservar la cadira s’alia amb el pitjor del socialisme més espanyol. Núria Marin cada cop més forta dins del PSC.

ACN L'Hospitalet de Llobregat .- El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s’ha referit aquest dissabte a la mobilització ciutadana del 6F en defensa de Mas, Ortega i Rigau. “Amb mi que no hi comptin. No em jutgen pas”, ha afirmat Iceta, tot ironitzant amb el lema de la concentració convocada per l’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM. “Nosaltres no hi participarem i creiem que s’ha d’anar en compte amb això, s’ha de deixar que la justícia pugui actuar amb independència i sense pressions”, ha continuat el primer secretari a les portes del congrés del PSC de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). “De fet, desitgem que aquesta mobilització convocada no tingui com a objectiu alterar la voluntat d’un tribunal. Això seria molt greu des d’un punt de vista democràtic”, ha reflexionat en veu alta Iceta, que no s’ha estat de carregar contra Mas, Ortega i Rigau per la celebració del 9-N: “Ens estan fent ostatges dels seus errors i de la seva orientació política equivocada”.

“La judicialització de la política tindrà aquest dilluns una expressió molt rellevant amb l’inici del judici a Mas, Ortega i Rigau”, ha recalcat el primer secretari del PSC, acompanyat de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín. “Nosaltres fem responsables de tot això a dos governs incapaços de dialogar en cinc anys, i també als que de forma temerària han volgut saltar-se la llei”, ha puntualitzat Iceta. “Ningú té dret a situar les institucions fora de la legalitat i això no té conseqüències només a nivell personal sinó que pot tenir-ne a nivell col·lectiu”, ha valorat el primer secretari del PSC, tot fent referència de manera implícita a una possible utilització per part del govern espanyol de l’article 155 de la Constitució. “I, per tant, cridem a tothom a utilitzar el seny, el diàleg, el respecte a la llei i la cerca de solucions acordades”, ha reblat Iceta.Sobre el resultat d’aquest judici del 9-N, Iceta no s’ha volgut mullar i només espera que “acabi ben aviat i decideixi si es va cometre algun delicte”. “Jo no ho tinc clar, però no tinc Mas per un delinqüent”, ha avançat el primer secretari del PSC, trencant una llança a favor de l’expresident de la Generalitat. “Efectivament, Mas no va fer cas d’uns requeriments del TC. Però m’agradaria tenir la seguretat de viure en un país on la justícia és independent i no actua a instàncies dels partits polítics”, ha afirmat Iceta. “Esperarem amb paciència la sentència i després opinarem sobre ella”, ha afegit el primer secretari del PSC, que ha volgut tallar de soca-rel algunes acusacions de ‘demofòbia’ de l’estat espanyol. “Aquí no hi ha demofòbia, si en aquest país votem massa sovint”, ha manifestat Iceta, que ha posat d’exemple els darrers comicis de 2010, 2012 i 2015.“I aquest any votarem altre cop”, ha insistit el primer secretari del PSC, que també ha volgut posar de relleu la “incongruència” d’un Francesc Homs portant al TC el propi Mariano Rajoy. “Si Homs considera que pot portar Rajoy als tribunals, no ha d’estranyar que Rajoy faci el mateix amb Mas, Ortega i Rigau”, ha comentat Iceta, que també ha aportat una petita pinzellada sobre l’operació ‘Pika’ i el que considera “la llarga ombra del 3% a CDC”. “No ens acaba d’agradar l’espectacularitat d’algunes actuacions judicials. El que volem és que com més aviat millor s’esclareixin els dubtes més que raonables sobre un presumpte finançament irregular de Convergència”, ha exigit el primer secretari del PSC. Finalment, i sobre el cas Vidal, Iceta ha assegurat que servirà per almenys “desfer l’engany del procés”. “No hi ha una solució unilateral a Catalunya, tampoc una solució il·legal. No hi haurà un referèndum que porti a la independència”, ha enumerat el primer secretari socialista català.“Per tant, cridarem al Govern a dir la veritat als catalans i a no posar les nostres institucions fora de la llei”, ha conclòs Iceta.