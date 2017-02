Mas promet lluitar fins a les últimes conseqüències un dia abans del seu judici

5 de febrer de 2017, 15.45 h

#3 ...sepaRATES !!!

el "6-F" és una crida descarada a la DESOBEDIÈNCIA !!!

Això és INADMISSIBLE !!!

i no és propi d’una democràcia (=com diuen "ser" els sepaRATES)

NO-NO es jutja ningú [sepaRATA] per "posar urnes" (=MENTIDA i MANIPULACIÓ dels sepaRATES),

ni per les seves idees (=MENTIDA i MANIPULACIÓ dels sepaRATES).

Es jutgen uns polítics [sepaRATES] que es creuen que estàn per sobre de les LLEIS

i per sobre del bé i del mal,

i que han actuat d’una manera més pròpia d’un ... Llegir més