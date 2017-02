Gest discriminatori contra la llengua catalana del PP valencià a Twitter

"El decret de plurilingüisme discrimina el castellà" El professor del qual el PP es fa ressò també diu sobre el decret de plurilingüisme que “es tracta de trencar un clima que ha caracteritzat a la Comunitat Valenciana, de convivència pacífica entre tots dos idiomes, que ara definitivament es trunca, davant d’un absurd [decret] que té trets nacionalistes, els alumnes no haurien de pagar ni ser víctimes d’aquesta ambició”. En l’entrevista avalada pels populars, el professor del Baix Vinalopó també diu que la mesura “discrimina el castellà” i avança cap a la “immersió en valencià”.

