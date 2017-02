Els partits antireferèndum pugen a les enquestes coincidint amb l’accelerada del procés

Última actualització Diumenge, 5 de febrer de 2017 16:55 h

Podemos veuria el seu ascens electoral truncat segons 'ABC' i 'La Razón'

12 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Els tres partits que van facilitar la investidura de Mariano Rajoy al Congrés experimenten augments en les expectatives de vot en dues enquestes publicades aquest diumenge. Tant PP com PSOE i Ciudadanos fan passos endavant coincidint amb l’accelerada del procés palpable des de fa uns 10 dies amb una pujada de to en les declaracions a banda i banda. El cas Santi Vidal, el vist-i-plau cupaire als pressupostos de la Generalitat i les intencions de la Moncloa de precintar col·legis en cas de referèndum han fet crear més caldo de cultiu a Catalunya... i coincideixen amb un petit avenç de les formacions antireferèndum a Espanya.

'PPSOEC's' sumarien el 68,4% dels vots segons 'ABC'



En concret, l’enquesta que publica avui ABC indica que el PP s’enfilaria fins als 146 escons, mentre que el PSOE en sumaria 78 –lluny dels 68 que li donava la mateixa enquesta l’octubre– i Ciudadanos repetiria els 32 actuals però amb més percentatge de vot. Tot plegat els faria ocupar 256 seients al Congrés, dos més que ara i assegurant els dos terços que els permetria canviar la Constitució sense comptar amb Podemos, amb 70 diputats segons l’aproximació, o els partits nacionalistes. El percentatge de vot de ‘PPSOEC’s’ –com els ha anomenat per escrit Gabriel Rufián– s’elevaria al 68,4%, molt similar als sufragis obtinguts el 26J. A Catalunya, ERC n’aconseguiria 10 i el PDeCAT 6.



'La Razón' preveu que el PP estaria a 20 escons de la majoria absoluta



Pel que fa a l’enquesta de La Razón, el PP es faria amb 153-157 escons –cosa que seria un augment substancial respecte els 137 del 26J–, el PSOE amb 71-76 i Ciudadanos amb 25-30. Junts sumarien una forquilla de 249-263 escons, amb els 256 de l’ABC com a punt central entre els dos extrems. En total, aconseguirien el 68,2% dels vots i deixarien Podemos en 65-69 diputats. Les dues enquestes coincideixen a deixar la ‘revolució espanyola’ encapçalada per Pablo Iglesias en un 20,8% dels sufragis, lluny de l’objectiu de fer-se amb la Moncloa i aconseguir el referèndum català el 2020. Segons La Razón, ERC aconseguiria 9-10 escons i el PDeCAT 7-8.

Notícies relacionades