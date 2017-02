9NSomTots Més de 50.000 inscrits i Madrid desbordat

Última actualització Dilluns, 6 de febrer de 2017 05:00 h

Preocupació a Madrid per la gran mobilització d’avui en defensa de Mas, Ortega i Rigau

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La mobilització ciutadana pel judici del 9-N d’aquest dilluns, 6 de febrer, a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ja frega les 50.000 persones inscrites i els 168 autocars confirmats que sortiran d'arreu del país, segons fonts de l'ANC. A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seva assistència. En només un cap de setmana s'han sumat a la manifestació 10.000 persones. Les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM, confien que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seva veu per deixar clar "que dilluns es jutja a tot un país".

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 6F, 9N, Mas, Ortega, referèndum

Notícies relacionades

Sense cap mena de dubte Moncloa està preocupada, 50.000 persones inscrites en defensa de Mas, Ortega i Rigau són una bona mostra que el procés està més viu que mai, ni operacions fosques, ni intoxicacions i mentides als mitjans de comunicació aconsegueixen desmobilitzar la ciutadania.La deriva nacional espanyola del PSC ha comportat que el president Montilla incompleixi la seva promesa de donar suport al president Mas. Iceta ho ha prohibit, no sigui que el PSOE li obri un expedient.Poques veus espanyoles han protestat davant un clar judici polític.El president del Partit Demòcrata assegura que tant ell com Joana Ortega i Irene Rigau són "innocents des d'un punt de vista penal i responsables des d'un punt de vista democràtic i polític"El president del Partit Demòcrata (PDeCAT) i 129è president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat que "defensarem amb dignitat la gent que va votar el 9N, també la gent que va optar pel No". El president Mas ha estat entrevistat al Telenotícies Vespre de TV3 i ha subratllat que tant ell com l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau no van cometre cap delicte durant el 9 de novembre del 2014: "Som innocents des d'un punt de vista penal i responsables des d'un punt de vista democràtic i polític".El president del Partit Demòcrata ha transmès la seva seguretat que "el judici de demà es fa perquè el 9N va ser un èxit molt gran perquè hi van participar més de 2.300.000 persones". El president Mas també ha fet referència a la mobilització ciutadana que tindrà lloc demà davant del Tribunal Superior de Justícia i ha confessat sentir-se "profundament agraït per les més de 50.000 persones que ja han confirmat la seva assistència i totes aquelles persones que van votar fent un acte de llibertat, posant la llavor d'un futur millor per al país".Finalment, Artur Mas ha concretat que al llarg de la seva trajectòria política i també a dia d'avui ha intentat "modestament, ser un servidor públic i estar a l'alçada de les circumstàncies, sense vocació d'heroi ni de màrtir".