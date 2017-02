La gran manifestació més matinera de la història culmina amb una imatge espectacular

Última actualització Dilluns, 6 de febrer de 2017 10:45 h

Els jutjats han rebut el suport de l'actual govern, de milers de ciutadans i d'una gegantina lona on s'hi podia llegir 'Love Democracy'

Guifré Jordan @enGuifre – Ni el fred, ni el vent, ni l’hora del matí, ni l’obligació d’anar a treballar ha evitat que milers i milers de catalans s’hagin manifestat aquest matí als voltants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport als tres responsables polítics jutjats pel 9N. La jornada serà recordada ja que té la singularitat de ser la que ha acollit la gran manifestació independentista més matinera de la història, amb múltiples converses entre els presents sobre la necessitat de marxar per anar a treballar. A banda, ha registrat una de les imatges més espectaculars i úniques de tot el procés: la d’una comitiva a l’arc de Triomf encapçalada pels tres jutjats, l’actual govern de la Generalitat en ple i centenars d’alcaldes, envoltats d’una immensitat de persones i amb una lona gegantina on s’hi podia llegir ‘Love Democracy’.

La comitiva ha passat pel Fossar de les Moreres i l'esplanada del Born



En aquest sentit, catalans d’arreu del país –s’hi han inscrit 50.000 i s’han organitzat 170 autocars– s’ha aglomerat al voltant d’un passadís per on una comitiva encapçalada per Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega s’ha desplaçat des de la plaça de Sant Jaume fins al passeig de Lluís Companys, on amb 30 minuts de retard, a dos quarts de deu, han entrat al jutjat. Des del Palau de la Generalitat fins a l’Arc de Triomf, passant per Via Laietana, carrer Argenteria i carrer Comerç, milers de ciutadans han volgut seguir els encausats per organitzar el 9N. Uns dels punts més icònics per on el seguici ha passat és el Fossar de les Moreres i l'esplanada del Born.



“Artur Mas serà l’últim president de la Generalitat que haurà d’entrar al jutjat per posar les urnes”



A la capçalera del seguici, un Carles Puigdemont amb rostre seriós durant gran part del recorregut ha estat en tot moment al costat de Mas, Ortega i Rigau. A banda, els líders de les entitats sobiranistes també s’han posat al capdavant de la marxa i, quan els jutjats han entrat al TSJC, han ofert unes paraules als milers de manifestants donant optimisme i assegurant que “Artur Mas serà l’últim president de la Generalitat que haurà d’entrar al jutjat per posar les urnes”, en paraules de Jordi Sànchez. La marxa ha acabat oficialment uns minuts més tard de les 10, però milers de persones encara a hores d’ara ocupen el passeig Lluís Companys per escoltar en directe els primers passos del judici per la megafonia instal·lada a les portes del TSJC.



