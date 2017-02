Mas crispa el president de la sala amb una aferrissada defensa del 9N i el dret a decidir dels catalans

Última actualització Dilluns, 6 de febrer de 2017 13:35 h

Artur Mas, com també han fet posteriorment Joan Ortega i Irene Rigau, només ha respost a les preguntes de la defensa en una sessió tranquil·la que només s'ha vist interrompuda amb les intervencions del president de la sala. L'expresident, que ha destacat que la iniciativa de fer el procés participatiu del 9N fou seva, ha manifestat les "arrels profundes i democràtiques" que el van motivar a tirar endavant la votació: "el novembre del 2012 vaig avançar les eleccions perquè volia saber si el clam del carrer que el setembre del 2012 reclamava un nou Estat d'Europa tenia traducció a les urnes, el resultat va ser un Parlament amb dos terços a favor del dret a decidir i promoure una consulta sobre el futur polític de Catalunya". De fet, l'expresident ha recordat que en "diferents ocasions" la cambra catalana ha votat resolucions que instaven el govern a promoure la consulta i, per tant, el Govern va aplicar les resolucions "d'un Parlament escollit democràticament" i amb partits que duien als seus programes electorals el dret a decidir.

El 9N fou conseqüència d'amplis acords

El fet que la data i la pregunta fossin acordades des del consens amb diferents forces polítiques, ha estat un argument de pes en la defensa de l'expresident, que, a més, ha recordat la legislació pròpia que va promoure el Parlament de Catalunya per tirar endavant una consulta no refrendària, ja que la competència per fer un referèndum pactat és exclusiva de l'Estat, "però no podia ser pactat".

Mas deixa el TC contra les cordes

La declaració d'Artur Mas ha deixat en evidència el mal funcionament del Tribunal Constitucional, que teledirigit pel Gobierno, va notificar al Govern a frenar el 9N el 4 de novembre en un moment on l'Estat "feia mofa" de la consulta titllant-la de "menor i intranscendent". L'expresident ha explicat que va rebre la notificació mitjançant un correu electrònic i, dos dies abans del 9N, va rebre un escrit per correu ordinari sense un missatger que el reclamés. Una situació que contrasta amb la que es va produir un any després, quan en la resolució del 9N del 2015 aprovada per Junts pel Sí i la CUP on feien oficial l'inici del procés constituent i l'obediència al Parlament per proclamar la República catalana, van rebre una visita oficial dels tribunals on s'ordenava signar un acusament de rebut.

Mas relata que la notificació del 4 de novembre demanava la suspensió del procés participatiu, però no les conseqüències legals de tirar-ho endavant. Quan el Govern va preguntar al tribunal què era el que s'havia de suspendre, el TC no va emetre cap resposta. Una situació que va generar un debat als serveis jurídics de la Generalitat que davant una resolució del Constitucional tan genèrica va apostar per demanar un aclariment que mai va tenir resposta. El resultat fou que "la voluntat política de no aturar" res s'imposes.

"Vam tirar endavant el 9N gràcies els voluntaris"

Davant la inexactitud del text del TC que ordenava posar fi a la convocatòria de la consulta, el govern va impulsar un procés participatiu, "vam canviar el format però no l'objectiu final" explica Artur Mas. "Quan vam prendre la decisió vam tenir un conflicte polític d'alt nivell, se'ns va deixar sols", recorda l'expresident amb aquell episodi de la Cimera de Pedralbes, quan ERC, la CUP i ICV-EUiA van jugar en deixar de donar suport al procés del 9N, que aleshores apostava per ser un procés participatiu i no una consulta. De fet, els ecosocialistes van abandonar la taula dies més endavant. Tanmateix, el Govern va tirar endavant l'objectiu,