[Vídeo] Reviu el camí dels acusats de la Plaça Sant Jaume fins l'Arc de Triomf

Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 05:00 h

directe!cat us ha ofert en Periscope tota la travessia de Mas, Ortega i Rigau fins al TSJC

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan i Gerard Sesé - @enguifre / @gerardsese - Cap a dos quarts de set del matí d'avui, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega arribaven al Palau de la Generalitat. A les vuit en punt, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ofert un discurs abans d'acompanyar, amb tot el govern i polítics de Junts pel Sí i altres personalitats, els tres encausats per haver fet possible el 9N. S'iniciava el camí cap a un fet històric en democràcia: veure un president de Catalunya assegut al banc dels acusats.

La caminada començava amb pas ferm, cap a dos quarts de nou del matí, en silenci i determinació. De tant en tant, aplaudiments i crits d'independència. Faltant 15 minuts per a les 9 del matí, la primera parada de la comitiva era al Fossar de les Moreres. Allà, s'ha entonat l'himne dels Segadors que ha fet emocionar Irene Rigau. Mancaven pocs minuts per a les 9 i es feia una segona aturada al Centre Cultural del Born. Cada cop hi havia més gent i més aplaudiments fins que els representants de les principals entitats sobiranistes, de l'ANC Jordi Sànchez, d'Òmnium Jordi Cuixart i de l'AMI Neus Lloveras han rebut els tres imputats. Passades les 9 han arribat a les portes del TSJC.

Aquí us deixem el vídeo per reviure la travessia dels imputats per haver portat les urnes i com els ha acompanyat el poble en un dia que es tornarà a recordar com a clau del procés.

Notícies relacionades