L'unionisme en estat de nervis per la possible victòria de Mas en el judici

La defensa de l'expresident posa contra les cordes a la fiscalia i l'acusació popular, que hauran de defensar el mal procediment del TC

Molt males notícies per als interessos del Gobierno i l'unionisme en general, que volia presenciar una mobilització pobra i una declaració derrotista de l'expresident Mas. Contra tot el pronòstic que pensava Mariano Rajoy, les portes del TSJC van ser testimonis del suport de més de 50.000 persones (superant les 6.000 del 15 d'octubre del 2015 en la primera declaració) i les paraules de Mas van exhibir una manca de seriositat del Tribunal Constitucional que donen molta força a la defensa del líder del 9N.

Malgrat l'interès mediàtic espanyol de voler tornar a la guerra de les xifres d'assistència, la premsa internacional, ja sigui Al Jazeera, la BBC o agències internacionals, la realitat es torna a imposar. Més de 50.000 persones van acompanyar l'expresident i les exconselleres de la Generalitat que van fer possible la consulta del 9 de novembre. La mostra de força, sense precedents en un dia laboral d'ençà del retorn de la democràcia a l'Estat espanyol, ha posat molt nerviós a l'unionisme que s'esperava que en aquests moments del procés la mobilització seria molt menor o igual a la de la primera declaració d'Artur Mas el 15 d'octubre del 2015, quan 6.000 independentistes van acompanyar a les portes del TSJC a l'expresident.

En aquest sentit, la declaració d'Artur Mas encara ha provocat més nerviosisme en l'unionisme mediàtic i polític, ja que ha deixat en evidència el mal funcionament del TC. L'expresident va explicar que la primera notificació que va rebre, i l'ha dut a judici, fou mitjançant un correu electrònic i, dos dies abans del 9N, va rebre un escrit per correu ordinari sense un missatger que el reclamés. Una situació que contrasta amb la que es va produir un any després, quan en la resolució del 9N del 2015 aprovada per Junts pel Sí i la CUP on feien oficial l'inici del procés constituent i l'obediència al Parlament per proclamar la República catalana, van rebre una visita oficial dels tribunals on s'ordenava signar un acusament de rebut. Una situació que encara fou més esperpèntica quan el Govern va reclamar un aclariment a la notificació, de caràcter molt genèric, i no va rebre cap resposta. Una revelació que ha deixat molt mal posicionat el tribunal i el Gobierno, que veuen com l'expresident Mas pot sortir victoriós del judici.

