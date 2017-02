Denuncien que la dona de Ferández Díaz usa un cotxe policial per anar de compres

Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 09:30 h

Un sindicat policial diu que Llanos de Luna també

L'exministre d'interior espanyol, Jorge Fernánde Díaz, tot i ja no estar a la prima línia política, segueix sent notícia. Aquest cop, el sindicat de la Policia Nacional CEP ha posat el crit al cel i ha denunciat que l'exdelegada del Govern a Catalunya Llanos de Luna i la muller de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz continuen fent servir un vehicle policial tipus K amb conductor "per al seu ús personal".

Tal com han informat diferents mitjans a través d'Europa Press, el CEP ha volgut preguntar a la Direcció General de la Policia Nacional amb denúncies escrites, si l'exdelegada del Govern espanyol a Catalunya i l'esposa de l'exministre Jorge Fernández Díaz, tenen dret a l'ús de vehicle oficial, i recalquen que en el cas de l'esposa de l'exministre el fa servir per anar de compres.

El sindicat veu contradictori que en moments en què, segons ells, el cos policial no té personal suficient per atendre les necessitats bàsiques que li requereix la societat, "es destinin policies i mitjans per a l'atenció personal d'aquestes persones".

