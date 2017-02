[Exclusiva] Un dels testimonis de la fiscalia, defensor de la fi de la immersió lingüística

Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 11:40 h

En un article a El Mundo deia que és un sistema que va en contra dels castellanoparlants

L'inspector d'Educació Jesús Rul, ara ja jubilat, i que ha estat un dels testimonis que més durament ha carregat contra la conselleria d'educació de la Generalitat de Catalunya sobre el 9N, va escriure un contundent article al diari espanyol El Mundo on defensava que la immersió lingüística s'havia d'acabar. L'argumentari de les seves paraules és un calc del discurs de Ciudadanos o Societat Civil Catalana.

Avui, testimoni de la Fiscalia

Jesús Rul ha estat el segon testimoni de la Fiscalia. És inspector d'Ensenyament, ja jubilat, i ha carregat contra el seu superior, l'inspector en cap dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques, Francesc Güell. Segons ell, els va dir als inspectors, en una reunió a finals d'octubre del 2014, que "s'abstinguessin d'actuar" com a inspectors. L'exinspector ha dit que va negar-se a acatar-ho, perquè creia que entrava dins del seu camp professional. Rul ha afirmat que "hi havia interès" per part de la Generalitat que els directors dels centres s'impliquessin en l'organització, i que si no volien fer-ho, busquessin voluntariat per encarregar-se'n. Segons ha dit, tot això era poc normal.

Pensament unionista en contra de la immersió lingüística

En dur article a El Mundo el 29 de novembre del 2015, Rul defensa la fi de la immersió lingüística usant un argumentari propi de Ciudadanos o de Societat Civil Catalana.

Primer de tot, Rul diu que el sistema educatiu català "obliga a les famílies castellanoparlants" a què els seus fills rebin les classes en català. A més diu que això "pot significar lasciu per alumnes amb problemes cognitius".

En segon lloc, diu que és un sistema asimètric i limitat perquè els infants catalanoparlants no tenen immersió lingüística i els castellans sí.

El més aberrant és quan descriu la immersió com "un model sociopolític secundat per una voluntat de poder i justificació ideològica". Així mateix, arriba a dir que és una "estratègia de dominació sociolingüística". Un model que segons Rul, s'ha "imposat i mantingut gràcies a les majories del Parlament".

"Un model que no és ètic"

Rul arriba a afirmar que la immersió lingüística és "obligatori i discriminatori, rígid i asimètric per a la població castellanoparlant i el seu disseny contribueix a qüestionar-lo políticament i jurídica i, també, èticament.

Per acabar, demana que "després de 30 anys d'imposició, s'ha de reconsiderar el model des de posicions no ideològiques sinó estrictament democràtiques".

