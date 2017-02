[Vídeo] Pau Escribano usa el Crackòvia per venjar-se dels qui l'acusen de plagi

Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 14:45 h

Al programa d'ahir s'hi va incloure un gag ridiculitzant la polèmica sobre el gag copiat a la Gala dels Premis Gaudí

Ara fa uns dies, a la IX gala dels Premis Gaudí va saltar la polèmica per un gag conduït per Bruno Oro on se'l veia picant porta a porta d'un edifici explicant les bondats del cinema català. L'esquetx va resultar ser molt similar a un curt espanyol de Javier Giner. Els dos vídeos, a més, portaven el mateix títol: "Porta a porta".

Sense que tingués massa sentit, en el capítol d'ahir de Crackòvia, un programa de sàtira i humor esportiu, Pau Escribano, guionista i director del format, va incloure un gag que versava sobre el plagi. Xavier Sardà, encarnat amb molt d'encert per Pep Plaza, acompanyat de Juan Carlos Ortega (David Olivares) rebien una trucada d'una senyora gran, la Conxita, que es queixava perquè un gag anterior era un plagi d'una pel·lícula de Terminator, ja que hi sortia una moto. Després d'opinar que tot era un plagi, el Sardà fictici acabava sentenciant: "no es pot considerar plagi allò que té un element comú".D'aquesta manera, Pau Escribano, fill de qui va ser director de TV3, Francesc Escribano, va defensar-se i, tanmateix, venjar-se (ja que va ridiculitzar tots aquells que l'acusaven de plagi) usant l'espai i els actors del Crackòvia.