Les 34 raons per les quals l'Estat, el TC i el TSJC no poden donar cap lliçó a Catalunya

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. fletxa L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

8 de febrer de 2017, 08.57 h







Benvolguts companys independentistes.







No m'agrada haver de parlar de mi mateix, i si no fos per aquest pobre malalt de l'Aragoneses, ( #8 ) no ho faria.





Bé que durant uns quants anys he estat fent comentaris en aquest digital, sota els més variats pseudònims ( Pagès Empordanès, Indi Gnat, Indi Scret, Avi Sam, L.Mental, F.Otetes. M.Artell, F.Ibló, Alex Terior, Alain Terior, K.Caspa Nya,ln e = 1, Levis Ben Hir , Mossen Blava Benbé, etc ...) i mai no m'havia passat pel cap parl... Llegir més