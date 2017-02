Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 19:15 h

Bosch reclama més contundència a Colau i accelerar el pla de xoc contra els pisos turístics il·legals i

ACN Barcelona .- El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha constatat aquest dimarts que la plataforma Airbnb "pren el pèl" als barcelonins amb les seves mesures per limitar els pisos turístics il·legals, i ha reclamat a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, "més contundència" contra aquest fenomen i contra la publicitat que se'n fa a través d'aquesta empresa.

"Si Colau hagués posat en marxa un pla de xoc contra els pisos il·legals a l'inici de la legislatura, anuncis com el que ha fet avui Airbnb, posant limitacions a Ciutat Vella, segurament no s'haurien produït", ha apuntat Bosch en un comunicat, on ha demanat que s'acceleri la posada en marxa del pla de xoc que contempla passar de 40 a 110 inspectors per sancionar i tancar habitatges que no compleixin la normativa, fruit d'un acord entre el govern i ERC.

Bosch ha considerat que l'anunci d'Airbnb de limitar a un els anuncis d'amfitrions no professionals és "un intent de posar normes a la il·legalitat, donant lliçons d'autoregulació". "Estan prenent el pèl a la gent", ha conclòs el republicà, alhora que ha exigit a la plataforma que retiri tots els pisos il·legals de la seva pàgina web.

També ha considerat incongruent que la mesura només es limiti a Ciutat Vella. Sobre la intenció de l'empresa de pagar la taxa turística, ha replicat que "no es pot pagar una taxa d'una activitat il·legal".